Der Streit ereignete sich in einer Gewerbeliegenschaft in Regensdorf.

Bei einer Gewerbeliegenschaft in Regensdorf war es am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit gekommen. Vor Ort fand die Polizei im Gebäude eine eingeschlagene Eingangstür und Blutspuren vor. Eine 26-jährige Schweizerin sowie ein Mann wurden im Gebäude festgenommen, vier weitere Männer in der näheren Umgebung. Die Männer im Alter zwischen 21 und 33 Jahren stammen aus der Türkei, der Schweiz und aus Afghanistan. Sie wurden polizeilich befragt.