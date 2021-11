35-Jähriger gestorben – Polizei findet russischen Spion, der leblos vor Berliner Botschaft liegt

Das Hauptgebäude der russischen Botschaft in Berlin.

Die russische Botschaft will nicht, dass es eine Obduktion der Leiche gibt.

Ein russischer Diplomat lag tot vor der Botschaft in Berlin.

Bei der russischen Botschaft in Berlin hat sich ein mysteriöser und ungeklärter Todesfall ereignet, wie «Der Spiegel» berichtet. Das Nachrichtenmagazin schreibt, dass sich ein 35-Jähriger, der seit Sommer 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Berlin akkreditiert war, aus einem oberen Stockwerk des Botschaftskomplexes stürzte. Die Berliner Polizei habe ihn am 19. Oktober um rund 7.20 Uhr tot aufgefunden. Rettungskräfte hätten erfolglos versucht, die Person zu reanimieren.