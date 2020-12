Polizisten haben am Mittwochmorgen in einer Wohnung eine nicht ansprechbare Frau aufgefunden.

An der Neugasse in Zürich findet am Mittwoch ein Polizeieinsatz statt. Auch das Forensische Institut ist am Tatort, wie ein Reporter vor Ort sagt. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz im Kreis 5 auf Anfrage. In einer Wohnung an der Neugasse 41 sei kurz nach 8 Uhr eine Frau vorgefunden worden, die nicht ansprechbar war. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.