Zufikon AG – Mann bei Streit schwer verletzt – Polizei nimmt 32-jährige Frau fest

Ein 49-jähriger Mann wurde am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung in Zufikon schwer verletzt

In einem Quartier in Zufikon AG kam es am Sonntagabend zu einem Grosseinsatz. «Die Polizei und Sanität waren vor Ort», erzählt eine Anwohnerin. Laut der Kantonspolizei Aargau ging am Sonntag kurz vor 21.30 Uhr ein Notruf ein, wonach in Zufikon, aufgrund eines verdächtigen Verhaltens, eine Kontrolle vorgenommen werden sollte.