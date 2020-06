Festnahme in Winterthur

Polizei findet Tausende Franken eingenäht in Portemonnaie

Ende Mai nahm die Stadtpolizei Winterthur einen mutmasslichen Drogendealer fest. Die Polizisten fanden in seinem Portemonnaie Geld, das eingenäht war.

Beim 30-Jährigen wurde Bargeld in der Höhe von rund 7500 Franken sichergestellt, ein Teil davon eingenäht in seinem Portemonnaie.

I m Mai führten intensive Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur zu einem 30-jährigen Mann, der mutmasslich in Winterthur mit Betäubungsmitteln handelte. Der Nigerianer konnte Ende Mai durch Fahnder an seinem Wohnort f estgenommen werden , wie es in einer Mitteilung heisst . Dabei wurde ein Polizist am Arm leicht verletzt und musste sich zur Kontrolle ins Spital begeben.