Kehrsatz BE: Polizei findet tote Frau (29) – Ehemann (35) verhaftet

In einer Wohnung in Kehrsatz BE wurde am 16. Dezember eine tote Frau aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, handelt es sich beim Opfer um eine 29-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Bei den Abklärungen konnte eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden.