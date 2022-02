Lausanne – Polizei findet tote Frau (36) in Textilcontainer 

Am Samstagmorgen um 8 Uhr erhielt die Polizei in Lausanne einen Notruf, nachdem ein lebloser Körper in einem Textilcontainer gefunden wurde.

Beamte der Stadtpolizei Lausanne haben am Samstagmorgen den leblosen Körper einer Frau in einem Textilcontainer vorgefunden. Wie die Polizei in einer Mitteilung am Nachmittag schreibt, wurde sie um 8 Uhr morgens nach der Entdeckung an die Route des Plaines-du-Loup, nahe des Stadions Pontaise, gerufen.