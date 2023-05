Femizid in Vevey VD: Polizei findet tote Frau (37) in ihrer Wohnung – Partner festgenommen

Die Waadtländer Polizei hat am Freitag den leblosen Körper einer Frau in ihrer Wohnung in Vevey gefunden. Zuvor hatte sich ein 42-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger auf einem Polizeiposten im Kanton Bern gemeldet und angegeben, seine Lebensgefährtin in der Wohnung verletzt zu haben.