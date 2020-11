In Buchs ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Am Veilchenweg hat die Polizei am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus vier tote Personen aufgefunden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Es handelt sich dabei gemäss ersten Erkenntnissen um einen Vater und dessen drei Kinder. Eine Anwohnerin sagt, dass es ein grosses Polizeiaufgebot vor Ort gibt. Am Morgen seien auch zwei Notfallwagen da gewesen.