Kanton Schwyz – Polizei findet vermissten 73-Jährigen tot an der Rigi auf

Seit Samstag, 23. Oktober 2021, wurde ein 73-jähriger in Goldau vermisst. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Schwyz den Verbleib des Vermissten nicht klären. Seit am Sonntagnachmittag herrscht traurige Gewissheit: Der Vermisste ist tot. Der leblose Körper des Rentners wurde aus einem Polizeihelikopter im Gebiet Ober Stockbann an der Rigi gesichtet, wie die Kapo Schwyz mitteilte.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird eine Dritteinwirkung ausgeschlossen. Bei der Suche nach dem Vermissten beteiligten sich rund zwei Dutzend Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz (ARS), der Rettungsflugwacht, der Kantonspolizei Zürich und Schwyz sowie dem Bundesamt für Polizei (fedpol). Unterstützt wurden sie von einem Helikopter der Rettungsflugwacht und der Kantonspolizei Zürich.