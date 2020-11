Aesch BL : Polizei findet vermissten Mountainbiker mit schweren Verletzungen im Wald auf

Am Samstag wurde bei Aesch BL ein Mountainbike-Fahrer schwer verletzt im Wald aufgefunden. Der Mann war am Freitag als vermisst gemeldet worden. Aus unbekannten Gründen war der 59-Jährige abgestürzt.

Ein vermisster Mountainbiker in Aesch wurde am Samstag gerettet.

Dank einer grossangelegten Suchaktion hat die Polizei Basel-Landschaft am Samstagmittag einen seit Freitagnachmittag vermissten Mountainbike-Fahrer finden können. Der Mann wurde in der Nähe von Hochwald schwer verletzt aufgefunden.

Der 59-Jährige war am Freitagnachmittag im Raum Aesch BL von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war der Mountainbike-Fahrer am Freitagmittag im Gebiet Dornach-Hochwald unterwegs und stürzte dabei aus noch ungeklärten Gründen ab.

Von Rega ins Spital geflogen

Nach der Vermisstmeldung hatte die Polizei eine grosse Suchaktion im Raum Aesch ausgelöst. Dabei sei es am frühen Samstagmorgen auch zu einem Helikoptereinsatz gekommen und Personenspürhunde seien im Einsatz gewesen, heisst es in der Medienmitteilung. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche.