Berlin – Miriam El-Hatini (15) war sechs Monate verschwunden – und ist jetzt gefunden

Polizeibeamte haben sie am Freitagmorgen in Berlin aufgegriffen.

Miriam El-Hatini (15) aus dem ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wurde seit Juni 2021 vermisst. Der Fall erlangte in den vergangenen Tagen internationales Aufsehen, weil die Polizei zwei völlig unterschiedliche Fahndungsfotos von der Verschwundenen veröffentlichte. Nun hat die Polizei gemäss der «Bild» -Zeitung sie in Berlin gefunden. Sie sei am Freitagmorgen in der Früh um 4.30 Uhr im Bezirk Reinickendorf von Beamten aufgegriffen worden. Zuvor hätten sie einen telefonischen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Miriam erhalten. Wo sie sich davor aufgehalten habe, sei noch nicht klar. Wie die «Bild»-Zeitung weiter berichtet, besteht ein Haftbefehl gegen sie.

Verwirrung um unterschiedliche Fahndungsfotos

Die Polizei hatte vermutet, dass sich die Jugendliche in Berlin aufhalte. Nun hat sich der Verdacht bestätigt. In den Tagen vor ihrem Verschwinden im Sommer war es zwischen Miriam und ihrer Mutter zu einem Streit gekommen, wie die «Bild»-Zeitung berichtete. Davor war das Mädchen immer wieder straffällig geworden und schwänzte gemäss Aussagen der Mutter die Schule. In den vergangenen Wochen tauchten zudem Einträge in den sozialen Medien auf, in denen eine Person, die sich als Miriam zu erkennen gab, angab, sich in der Hauptstadt aufzuhalten.