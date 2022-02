Polizistenmorde in Deutschland : Polizei findet Waffenarsenal bei verdächtigem Andreas S.

Nach der Bluttat, bei der am Montag zwei Polizisten in Deutschland erschossen wurden, werden immer mehr Details bekannt. Nun hat die Polizei im Zuge einer Hausdurchsuchung bei einem der Verdächtigen diverse Waffen gefunden.

16 Schusswaffen, Munition und Schalldämpfer

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstrasse in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie «Die schiessen auf uns». Der Polizist soll am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben – ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, war noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz.