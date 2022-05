Hanau (D): Polizei findet zwei tote Kinder in und um Hochhaus

Im deutschen Hanau, nahe Frankfurt, machte die Polizei am Mittwochmorgen einen grausigen Fund: Vor und in einem Wohnhochhaus entdeckten die Beamten ein schwerverletztes und ein totes Kind.

Am Mittwochmorgen machte die Polizei im deutschen Hanau einen grausigen Fund: Vor einem Hochhaus fanden sie einen regungslos liegenden Jungen (11) vor. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb dieser kurze Zeit später in einem Spital. Im selben Hochhaus entdeckten die Beamten zudem die Leiche eines Mädchens (7) auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock.

Familie erhielt sozialpädagogische Unterstützung

Wie die «Bild» -Zeitung berichtet, trafen die Beamten um 7.23 Uhr vor dem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau ein, nachdem ein Fussgänger den Jungen entdeckt und einen Notruf abgesetzt hatte. Während die ausgerückten Sanitäter versuchten, sein Leben zu retten, suchte die Polizei die Gegend ab und entdeckte dabei den leblosen Körper des Mädchens. Der Junge verstarb rund drei Stunden später in einem nahegelegenen Spital.

Gemäss dem Nachrichtenportal Focus geht die Polizei in beiden Fällen von einem Tötungsdelikt aus. Gegenüber der «Bild»-Zeitung erklärt der Bürgermeister von Hanau, dass die Familie der verstorbenen Kinder sozialpädagogische Unterstützung erhalten habe. Die Autoren zitieren zudem eine Nachbarin, die erklärt, dass in der betreffenden Wohnung am Vortag noch ein Sicherungsnetz am Balkon montiert war, am Mittwochmorgen sei dieses jedoch «nur noch schlaff von der Brüstung» gehangen.