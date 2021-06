Solothurn - Frau nach Streit schwer verletzt ins Spital geflogen

In der Nacht auf Sonntag wurde die Kantonspolizei Solothurn mit einem Notruf alarmiert. Sie rückte kurz nach 2.45 Uhr nachts in das Solothurner Segetzquartier aus. Dort fand sie in einer Liegenschaft zwei verletzte Personen – einen Mann und eine Frau. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.