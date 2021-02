Die Aktion begann am 22. Januar. «Seitdem haben 42 Aargauer Polizisten und 21 Personen aus der Bevölkerung mitgemacht.» Aktuell liegt also die Kantonspolizei mit doppelt so vielen Teilnehmern vorn. «Das kann sich aber noch ändern. Die Aktion läuft noch», so Rey. Sie betont:«Das Wichtigste bei der Aktion ist nicht, dass wir gewinnen, sondern dass genug Blut gespendet wird, um die Reserven aufzufüllen.» Bisher sind insgesamt 30 Liter Blut zusammengekommen. Wer mitmachen will, kann sich auf der Website www.blutspende-ag-so.ch genauer informieren.