Smartphones beschlagnahmt : Polizei führt in Bayern Kinderporno-Razzia durch

Die bayrische Polizei beschlagnahmte am Mittwoch Mobiltelefone, Computer, und Datenträger von mehreren Personen. Sie werden beschuldigt, Kinderpornos zu besitzen und diese verbreitet zu haben.

Die Polizei ist in Bayern mit einer Razzia wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen. Beschuldigt werden mehrere Männer im Alter zwischen 16 und 50 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 24, 44 und 70 Jahren, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch in Kempten mitteilte. Bei der Razzia seien Mobiltelefone, Computer und Datenträger beschlagnahmt worden.