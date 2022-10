Hitler-Gruss-Skandal : Polizei führt Razzia bei Melanie Müller durch

Am frühen Morgen durchsuchen Polizisten das Wohnhaus der früheren RTL-Dschungelkönigin und Ballermann-Sängerin Melanie Müller. Es geht um Ermittlungen nach einem mutmasslichen Nazi-Gruss.

Nach dem Eklat um einen mutmasslichen Nazi-Gruss der Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat die Polizei das Wohnhaus der 34-Jährigen in Leipzig durchsucht. Es gehe in dem Zusammenhang um die Ermittlungsverfahren zu dem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag. Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grussformen handeln. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Durchsuchung berichtet.