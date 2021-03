Am Montag kam es anlässlich des Internationalen Frauentages zu Demonstrationen in der Schweiz.

Rund 1000 Aktivistinnen demonstrierten am Montagabend anlässlich des Internationalen Frauentags in Basel. Wie die «bz» am Mittwoch schreibt, wurde im Nachgang eine Gruppe von sechs Mädchen von der Polizei kontrolliert und danach eine 14-Jährige in Handschellen abgeführt.