Autoposer in Deutschland : Polizei geht in Dortmund gegen «Blech Tinder» vor

In Nordrhein-Westfahlen hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag eine Strasse um die Innenstadt abgeriegelt. Grund dafür sind Autoposer.

Junge Menschen verabreden sich dabei an Ampeln in der Innenstadt, um trotz Corona-Restriktionen Kontakte zu haben.

In Dortmund, Nordrhein-​Westfalen, geht die Polizei vermehrt gegen das Autoposer-Phänomen «Blech Tinder» vor. Das schreibt die «Bild Zeitung», die am vergangenen Samstag ein Reporterteam vor Ort hatte. Laut dem Boulevardblatt haben die Treffen von jungen Menschen in protzigen Karossen seit dem Lockdown in der Dortmunder Innenstadt deutlich zugenommen.