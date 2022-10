Autobahn-Drängler: St. Galler Polizei setzt auf neues Messsystem

Im Kampf gegen Auffahrunfälle setzt die Polizei neu auf ein Gerät, das die Abstände zwischen Autos misst. «Verkehrs-Kontroll-System» ist der Name dieses Messsystems. «Zu geringer Abstand bei hoher Geschwindigkeit hat schon zu manchem Unfall auf St. Galler Autobahnen geführt», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einem Communiqué. Um dem entgegenwirken zu können, wird das System Ende 2022 eingeführt.

Der Messbereich des Systems deckt circa 400 Meter ab. Dabei ist das Polizeikorps des Kantons St. Gallen nach Bern der zweite Kanton, bei welchem das System in Einsatz kommt.

Anschaffung kostet über 200’000 Franken

«Das ‹System› besteht aus mehreren Kameras und einem speziellen Fahrzeug, in welchem sich die Rechner für den Betrieb sowie Auswertungs-Arbeitsplätze befinden», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Die Anschaffung des Messgerätes selbst hat etwas über 200’000 Franken gekostet und dazu werden jährliche Betriebskosten von rund 30’000 fällig.

«Im Wesentlichen funktioniert das System so, dass mehrere Kameras aus einer erhöhten Position die Strasse und den darauf fahrenden Verkehr filmen und ein Computersystem mittels vektorgeometrischen Berechnungen die Abstände und Geschwindigkeiten der Autos ermittelt», so Schneider weiter.

Häufung von Auffahrunfällen

Auf den Autobahnen des Kantons St. Gallen sind Auffahrunfälle die zweithäufigste Unfallart, lediglich Schleuder- und Selbstunfälle kommen häufiger vor. Bei den jährlich rund 100 polizeilich gemeldeten Auffahrunfällen werden rund bei der Hälfte dieser Vorfälle Personen verletzt. «Einziger Trost dabei ist, dass es in den meisten Fällen bei leicht verletzten Personen blieb», so die Kapo St. Gallen in ihrem Schreiben weiter. Die Schadensumme dieser Unfälle beläuft sich auf knapp 1,5 Millionen Franken jährlich.