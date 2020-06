Luzern

Polizei gerät in Kritik wegen Werbevideo

Weil eine Polizistin in einem Werbevideo auf dem Rücken eines Mannes kniet, erntet die Luzerner Polizei Kritik. Die Polizei kontert in sozialen Medien.

Auf ihrem erst kürzlich eröffnetem Facebook-Profil hat die Luzerner Polizei ein Werbevideo für den Polizeiberuf veröffentlicht. In einer Szene im Video ist eine Polizistin zu sehen, die während einer Festnahme auf dem Rücken eines am Boden liegenden Mannes kniet. Diese Szene sorgt für Kritik im Zusammenhang mit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd , der bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam.

In sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder auch auf dem Onlineportal Reddit sorgt diese Szene nun für Kopfschütteln. Das Video sei «unpassend und respektlos» in diesen Tagen. «Kompetenz lässt sich wohl noch anders darstellen», kritisiert etwa eine Userin auf Twitter. «Was läuft falsch mit euch?», fragt ein Facebook-User.

In einigen Kommentaren wird die Polizei aber auch in Schutz genommen. Es werde grosse Sorgfalt darauf gelegt, dass das Knie nicht auf dem Hals oder der Wirbelsäule ruhe, sondern auf dem Schulterblatt, kommentiert ein Reddit-User.

Kampagne läuft schon länger

Bei der Medienstelle der Luzerner Polizei war am Sonntag bisher niemand zu erreichen. Die Luzerner Polizei äusserte sich jedoch in den sozialen Medien zur Kritik. «Das Bild scheint aktuell (#BlackLivesMatter) tatsächlich etwas unglücklich», heisst es. Aber: «Die Kampagne läuft seit 6 Monaten, ist also völlig unabhängig von den aktuellen Ereignissen in den USA aufgegleist worden», schreibt die Polizei weiter. Festnahmen würden zum Alltag der Polizei gehören. «In unserer Kampagne wollen wir möglichen Bewerbern aufzeigen, was sie im Polizeialltag erwarten würde.»