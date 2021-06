Konstanz - Polizei-Grossaufgebot jagt Leserin einen Riesenschreck ein

Die Polizei sperrte das Gebiet weitflächig ab. «Es war richtig unheimlich», so eine Leserin.

Musste wegen einer Bombendrohung am Donnerstagabend abgesperrt werden: Bahnhof Konstanz.

Der Bahnhof Konstanz musste am Donnertag wegen einer Bombendrohung abgeriegelt werden.

Plötzlich war da ein Grossaufgebot an Polizei rund um den Bahnhof Konstanz unweit der Schweizer Grenze. Gegen 18 Uhr riegelten mehrere Einsatzwagen und Dutzende Polizisten das Gelände grossflächig ab. «Es war richtig unheimlich», berichtet eine Leserin vor Ort. «Wir hatten einen Riesenschreck, wir wollten nur noch weg», so die Leserin, die mit einer Bekannten zum Shoppen in Konstanz weilte.