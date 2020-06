Polizei-Grosseinsatz bei Sihlcity

«Das Opfer blutete stark aus dem Bauch»

An der Bederstrasse ganz in der Nähe des Sihlcity soll es zu einer Messerstecherei gekommen sein. Die Polizei bestätigt einen Einsatz.

An der Bederstrasse in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum Sihlcity soll es zu einer Messerstecherei gekommen sein. Das berichtet ein Leser-Reporter, der zufällig am Tatort vorbeigekommen ist. «Das Opfer hat stark aus dem Bauch geblutet. Auch der ganze Boden ist voller Blut.»