Basel – Frau schlägt wegen Blutspur Alarm – Polizei findet toten 55-Jährigen

Polizei-Grosseinsatz in der Stadt Basel: Acht Einsatzfahrzeuge stehen kurz vor Mittag vor einem Wohnhaus nahe der Bushaltestelle Basel-Bachgraben, darunter mehrere zivile Polizeifahrzeuge und ein grosser Kastenwagen. Ein Wohnhaus an der Belforterstrasse hat die Polizei grosszügig mit Absperrband abgeriegelt. Laut einem News-Scout waren am Samstagmorgen zudem drei Rettungswagen vor Ort.