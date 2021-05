Grossangelegte Kontrollen - Polizei hält 320 Töfffahrer und 66 zu schnell fahrende Lenker an

St. Gallen, 06.05.2021: Mitten in der Nacht wurde die Polizei aufgrund eines Patienten in ein St. Galler Spital gerufen. Ein 27-jähriger Mann randalierte, nachdem er aus dem Koma erwachte. Er bedrohte das Spitalpersonal und beschimpfte später auch die Polizei. Es wurde eine fürsorgliche Unterbringung angeordnet. (Symbolbild)

Horn TG, 08.05.2021: Auf einem Kursschiff auf dem Bodensee ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Besatzungmitglied bemerkte starke Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum. Der Kapitän legte in Horn an. Alle 35 Passagiere und die vier Besatzungsmitglieder konnten das Schiff unverletzt verlassen. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau klären die Brandursache.

Am Samstag, 8. Mai 2021, wurden in Stein, Teufen und Urnäsch auf Ausserortsstrecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. «Innerhalb von rund dreieinhalb Stunden gab es insgesamt 66 Geschwindigkeitsübertretungen», teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Während 52 Fahrzeuglenkende ihre Busse im Ordnungsbussenverfahren erledigen können, werden 14 Personen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Fünf von ihnen mussten ihren Führerausweis noch auf der Stelle abgeben. Sie waren laut der Mitteilung mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 142 km/h unterwegs.

Am Folgetag führte die Polizei in Zusammenarbeit mit Experten des Strassenverkehrsamtes Appenzell Ausserrhoden in Gais und Urnäsch Töffkontrollen durch. Dabei wurden insgesamt rund 320 Töfffahrende angehalten. Die Kapo Ar schreibt: «Im Verlauf der mehrstündigen Kontrolle mussten 48 Töffs wegen technischer Mängel beanstandet werden, zwei erhalten ein Aufgebot zur Nachprüfung beim zuständigen Strassenverkehrsamt.» Drei Töfffahrende seien bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden und 41 mussten mittels Ordnungsbussenverfahren gebüsst werden.