Proteste in Belarus : Polizei hält ARD-Kamerateam über Nacht fest in Minsk fest

Die Staatsführung in Belarus geht massiv gegen Journalisten vor. Über 50 Reporter vor kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam.

Ein Kamerateam der ARD ist nach seiner Berichterstattung über die Proteste in Belarus (Weissrussland) in Minsk vorübergehend festgenommen worden. Die drei Mitarbeiter seien vor ihrem Hotel festgesetzt und über Nacht in einer Polizeistation festgehalten worden, teilte der WDR am Samstag in Köln mit. Sie kamen demnach am Vormittag wieder frei. Laut WDR wurde ihnen die Akkreditierung entzogen.