Luzern - Polizei hält durchgerosteten Car an

Bei den Verkehrskontrollen der Luzerner Polizei wurden an mehreren Reisecars massive Schäden entdeckt. Darunter waren Achsrahmen (siehe Bild) und Aufhängungen durchgerostet. Diese Cars dürfen nicht weiter gefahren werden, solange sie nicht repariert sind.

Die Luzerner Polizei hat am Freitag eine Car- und Schwerverkehrskontrolle durchgeführt, wie sie am Montag mitteilte. In Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt und der eidgenössischen Zollverwaltung wurden Kontrollen vom Nachmittag bis abends koordiniert. Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge kontrolliert, davon zehn Reisecars, heisst es weiter.