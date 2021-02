Am Montag wurde in Einsiedeln SZ Fasnacht gefeiert – rund 1000 Personen kamen zusammen.

In Einsiedeln SZ hatte die Polizei am Montagmorgen viel zu tun. Denn rund 1000 Personen sind dort auf die Strasse gegangen, um am «Sühudiumzug» teilzunehmen und die Fasnacht zu feiern. Dabei mussten gegen 100 Fasnächtler gebüsst werden, weil sie sich nicht an die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsregeln hielten und den Weisungen der Polizei keine Folge leisteten. Das Verhalten der Polizei wurde allerdings kritisiert. Man sei zu lasch vorgegangen, lautete der Tenor. Und auch auf Social Media erntete die Polizei Kritik für ihr Vorgehen (siehe Box).

Priska Seiler Graf (SP):

«Für die Polizei ist das sicher keine einfach Aufgabe, und sie hat gut reagiert. Ich habe gehört, dass die Polizei in Einsiedeln mit Augenmass reagiert und den Dialog gesucht hat, was sicher wichtig ist. Wenn die Polizei repressiv eingegriffen hätte, hätte das gut eskalieren können und es wäre ein falsches Zeichen gewesen. Dennoch habe ich kein Verständnis für eine solche Veranstaltung und die Leute, die da waren, denn das ist zurzeit nicht angebracht.»

Michael Töngi (Grüne):

«Selbstverständlich muss man die Einhaltung der Personen- und Abstandsregeln umsetzen, denn wir befinden uns in einem Lockdown. Das wurde in Einsiedeln allerdings nicht gemacht. Offensichtlich war die Polizei nicht richtig vorbereitet und in Unterzahl. Wenn man genug Polizeikräfte gehabt hätte, um den Anlass aufzulösen, hätte man das aber sicher machen müssen. Was mich aber noch mehr als das Verhalten der Polizei erschreckt, ist das Verhalten der anwesenden Personen. Mit ihrem Verhalten bestrafen sie diejenigen, die sich an die Massnahmen halten und zu Hause geblieben sind. Ich verstehe, dass die Leute Corona müde sind und raus wollen. Aber wenn wir jetzt zu Hause bleiben, können wir schneller die Massnahmen wieder lockern und raus gehen.»