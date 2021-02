In Basel kam es am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz.

Weil ein Hinweis auf eine Handgranate bei der Polizei eingegangen war, wurde am Montag eine Liegenschaft in Basel abgesperrt.

Am Montag kurz vor 12 Uhr beobachtete eine Leserin einen Polizeieinsatz am Riehenring in Basel. Die Beamten hatten den Zugang zu einer Liegenschaft abgesperrt. Wo vorerst nur ein Basler Polizeiauto stand, kam am Nachmittag ein weiteres Dienstfahrzeug mit Zürcher Kennzeichen hinzu.