Konolfingen BE – Polizei hebt professionelle Hanfanlage aus und verhaftet sieben Männer

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, dass im Industriegebiet an der Niesenstrasse in Konolfingen möglicherweise eine Hanf-Indooranlage betrieben werde und Personen vor Ort seien, betrat die Kantonspolizei Bern am Dienstag im Zuge das betreffende Gebäude, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.