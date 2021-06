Kanton Bern - Polizei hilft Aareböötlern in Not – Vermisster kann sich selber retten

Die Kantonspolizei musste mehrmals ausrücken, um in Not geratene Böötler zu retten. (Symbolbild)

In der Aare kam es am Samstag zu mehreren gefährlichen Zwischenfällen mit Aareböötlern.

So war es dann auch die Kantonspolizei, die am Samstag den ganzen Tag über immer wieder im Einsatz stand, um in Not geratene Aareböötlerinnen und -böötler zu befreien. In Thun kenterte ein Boot beim Auslass des Hochwasser-Entlastungsstollen. Dabei mussten drei Personen von zahlreichen Ersthelferinnen und Ersthelfern sowie der hinzugerufenen Kantonspolizei gerettet werden. Sie wurden alle drei zur Kontrolle ins Spital gebracht.