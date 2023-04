Bezirk Baden AG: Polizei holt minderjährige Prostituierte aus Bordell – Betreiberin (58) in Haft

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wonach eine minderjährige Teenagerin in einem Bordell im Bezirk Baden arbeiten würde, rückte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch an die entsprechende Adresse aus. (Symbolbild)

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung, wonach eine minderjährige Frau in einem Bordell im Bezirk Baden arbeiten würde, rückte die Kantonspolizei Aargau an die entsprechende Adresse aus. Bei einer Angestellten bestanden tatsächlich Zweifel an ihrem Alter, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Freitag mitteilt. Die vorgefundenen Ausweisdokumente schienen nicht zur entsprechenden Person zu passen.