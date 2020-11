Rackete hatte sich in einem Baumhaus aufgehalten, welches von Spezialeinheiten geräumt wurde.

Am Donnerstag kam es im Dannenröder Forst, rund 100 Kilometer nördlich von Frankfurt, zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurde die bekannte Umweltaktivistin und Seenotrettungskapitänin Carola Rackete aus einem der Baumhäuser geholt und vorläufig festgenommen. Die 32-Jährige hatte sich vor zwei Tagen einer Aktivistengruppe angeschlossen, die gegen die anstehenden Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 in dem Waldstück protestieren.

Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, harren die Umwelt- und Klimaschützer in Hängematten und in Baumhäusern seit mehr als einem Jahr in diesem Waldgebiet aus. Sie haben auch Barrikaden errichtet, um die anstehende Abholzung zu verhindern. Die Aktivisten wollen verhindern, dass eine Fläche von 27 Hektaren Bäume für das Verkehrsprojekt gefällt werden.