Hochhauseinsturz in Miami - Polizei identifiziert 98. und letztes Todesopfer

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden sämtliche Trümmer abgetragen.

Die offizielle Todeszahl für den Hauseinsturz in Surfside, Florida beläuft sich auf 98. Die Behörden haben am Montag ein letztes Todesopfer identifiziert.

Wie die «New York Times» berichtet, haben die Behörden in Surfside im US-Bundesstaat Florida ein 98. Todesopfer aus den Trümmern identifiziert. Am vergangenen Freitag hatten sie die Suchaktion für beendet erklärt. Beim Todesopfer soll es sich gemäss Angaben der Zeitung um eine 54-jährige Frau handeln. Sie war erst vor kurzem in eine Wohnung im Hochhaus eingezogen. Familienmitglieder hatten zum Zweck der Identifizierung DNA-Proben abgegeben.