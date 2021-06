Norwegen - Polizei identifiziert iranischen Jungen, der im Ärmelkanal ertrank

Die Leiche des Kindes, das an Neujahr an die Küste Norwegens angeschwemmt wurde, wurde identifiziert.

An Neujahr wurde an der Küste Norwegens der Körper eines Kleinkindes angespült. Nun konnte die norwegische Polizei die Identität des Buben ermitteln und bestätigte, dass es sich dabei um Artin (18 Monate) handelt, das jüngste Kind einer iranischen Familie, die versuchte, mit einem Boot die englische Küste zu erreichen.

Mit Schleppern bis nach Frankreich

Artins Reise begann am 7. August 2020 im Iran. Da war er 15 Monate alt. Er und seine Familie verliessen ihr Daheim in Sardasht in Richtung Türkei. Von dort aus wurden sie von Schleppern per Fähre nach Italien gebracht und auf dem Landweg gelangten sie an die Küste Nordfrankreichs.