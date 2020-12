Explosion in Nashville : Polizei identifiziert Verdächtigen – Tatmotiv unklar

Am Freitag ist in Nashville ein Wohnwagen explodiert. Die Polizei hat am Samstag einen Verdächtigen identifiziert. Das Motiv der Tat ist nach wie vor unklar.

In Nashville explodierte am Freitagmorgen (Ortszeit) ein Wohnwagen. Das FBI hat nun einen ersten Verdächtigen im Visier. Die Polizei von Nashville hat ein erstes Bild des Wohnmobils veröffentlicht. Es habe um 1.22 Uhr auf der Second Avenue parkiert. Um 6.30 Uhr soll das Fahrzeug explodiert sein. Die Explosion beschädigte die umliegenden Gebäude.

Die US-Countrymetropole Nashville ist am Weihnachtsmorgen von einer Explosion erschüttert worden.

Ein Wohnwagen war explodiert.

Zuvor gab es mittels Computer-Stimme eine Warnung für die Anwohner.

Es gab mindestens drei Verletzte.

Der Hintergrund der Tat ist unbekannt.

Bei der Explosion eines Wohnmobils in der Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee wurden am Freitag mindestens drei Menschen leicht verletzt. Nun hat die Polizei nach Angaben von «CBS News» einen Verdächtigen identifiziert. Genaue Angaben zur Person noch zum Tatmotiv konnte sie nicht machen.

Am Weihnachtsmorgen hallten aus einem Wohnmobil dringende Warndurchsagen durch die Innenstadt von Nashville, wenig später explodierte das Fahrzeug und richtete massiven Sachschaden an. Trotz einer Evakuierung in letzter Minute werden mindestens drei Menschen leicht verletzt. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt nach dem Vorfall in Nashville im Bundesstaat Tennessee. Das Wohnmobil wurde am Freitag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, laut Polizei offenbar gezielt als Autobombe eingesetzt. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

«Katastrophaler Schaden»

Bilder vom Ort der Explosion zeigten beschädigte Häuser, ausgebrannte Autos und Trümmerteile auf der Strasse. Nach der Detonation waren auf Aufnahmen mehrere Brände zu sehen; eine aufsteigende schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Fotos zeigten auch bei weiter entfernten Gebäuden zerbrochene Fensterscheiben. Bürgermeister John Cooper sprach von einem «katastrophalen Schaden».

Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, machte sich am Samstag vor Ort ein Bild von der Zerstörung. «Die Schäden sind schockierend und es ist ein Wunder, dass keine Anwohner getötet wurden», schrieb er auf Twitter.

Die Polizei riegelte die Innenstadt am Freitag weitgehend ab und suchte mit Bombenspürhunden nach Sprengsätzen. Cooper verhängte eine Ausgangssperre für den betroffenen Innenstadtbereich. «Es sieht aus, als ob eine Bombe explodiert wäre», sagte er.

Auch Polizei und Gouverneur sprachen von einer Bombe. Die Explosion beschädigte ein Gebäude des Kommunikationsunternehmens AT&T, weswegen in der Region teilweise Telefon- und Datenverbindungen ausfielen. Der Flughafen Nashville musste deswegen zeitweise seinen Betrieb einstellen.