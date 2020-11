Offenbar ist die Bahnhofstrasse in Aarau bei Posern beliebt, um mit Motorengeheule auf ihre prächtigen PS-Boliden und sich selber aufmerksam zu machen. Es seien «mehrheitlich junge Männer», stellt die Polizei fest.

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntagnachmittag bei Reinach mehrere Kontrollen bei sogenannten «Autotuner-Hotspots» durchgeführt. Dabei konnte sie mehrere Fahrzeuge sicherstellen.

Die Autoposer halten sich laut Polizei an in der Szene bekannten Hotspots auf. Die Kapo führte an diesen Orten mit mehreren Patrouillen eine Aktion durch.