Kosovo: Polizei im Norden schiesst auf Fahrzeug

Grenzübergang : Polizei im Norden des Kosovo schiesst auf Fahrzeug

An einem Grenzübergang im Norden des Kosovo hat ein Polizist am Montag Schüsse auf ein in Richtung Serbien fahrendes Auto abgegeben. Die Schüsse fielen an einer Strasse zwischen Leposavic und Mitrovica, nachdem der Fahrer sich geweigert hatte, an einem kosovarischen Kontrollposten zu halten, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Nach Angaben der Behörden in Belgrad wurde dabei ein Serbe verletzt.