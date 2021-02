«Kriegsbeute» : Polizei in Ankara befreit entführte Jesidin (7) aus den Fängen des IS

In Ankara hat die Polizei zwei ausländische Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat verhaftet. Dabei befreite sie auch ein Mädchen, das im Irak als «Kriegsbeute» entführt worden war.

Auch die Geschwister Amir Khudeda Hussein (10) und Amira Khudeda Hussein (12) konnten letzten September aus der Türkei in den Nordirak zurückkehren, nachdem sie vom IS gekidnappt worden waren.

Auch letzten November wurde ein Neunjähriger mit seiner Familie im Irak vereint, nachdem der Bub als Zweijähriger vom IS entführt worden und über Umwege in die Türkei gekommen war.

Türkische Sicherheitskräfte haben in Ankara zwei Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Bei ihrem Einsatz befreiten sie zudem ein verschlepptes jesidisches Mädchen.

Die Türkei nimmt immer wieder IS-Mitglieder fest, die nach dem Ende des vom IS proklamierten «Kalifats» 2019 in die Türkei geflüchtet waren. Dabei werden immer wieder auch Jesiden befreit. Letzten November war ein Neunjähriger mit seiner Familie im Irak vereint worden, nachdem der Bub als zweijähriger vom IS entführt worden und über Umwege in die Türkei gekommen war.