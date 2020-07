Eine Person auf der Flucht

Polizei in Lausanne stoppt Audi mit Schüssen

Eine Patrouille der Lausanner Polizei versuchte, ein verdächtiges Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer fuhr davon. Nach einer Verfolgungsjagd gab die Polizei Schüsse ab.

In Lausanne kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Verfolgungsjagd.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Lausanne zu einem Polizeieinsatz mit Schussabgabe. Die Polizisten wollten einen Audi kontrollieren, doch der Fahrer weigerte sich und fuhr davon. Wie die Waadtländer Polizei in einer Mitteilung schreibt, verfolgten die Beamten den Wagen.