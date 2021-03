In München sorgte die Polizei am Wochenende dafür, dass die Menschen den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten.

In München sorgen Polizeibeamte neuerdings mit einem Meterstab für Corona-Disziplin. Denn viele Menschen könnten angeblich nicht so ohne weiteres einschätzen, wie lang 1,50 Meter sind. Das ist der Mindestabstand, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

«Die Kollegen sind es leid, immer erklären zu müssen, was 1,50 Meter sind» , sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. Es handele sich um eine private Initiative einiger Beamten.

«Uns geht es nicht darum, dass wir möglichst viele Leute anzeigen, sondern dass die Leute verstehen, dass man nicht so nah beieinander ist » , so der Polizeisprecher. Es gebe Menschen, die lägen 50 Zentimeter auseinander und seien fest überzeugt, dass das anderthalb Meter seien. In solchen Fällen sei der Meterstab eine gute Diskussionshilfe: « Schauen Sie mal her, das sind 1,50 Meter – das führt in Einzelfällen zu grossem Erstaunen.»