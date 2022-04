Kontrolle eskaliert : Polizei in Paris schiesst auf Fahrzeug – zwei Tote

In der Nacht auf Montag sind in Frankreichs Hauptstadt zwei Menschen von der Polizei getötet worden. Die beiden Personen sollen zuvor versucht haben, mit ihrem Auto die Beamten zu rammen.

Polizisten in Paris untersuchen den Tatort, wo sich der tödliche Zwischenfall ereignet hat. (25. April 2022)

In Frankreichs Hauptstadt sind in der Nacht auf Montag zwei Personen von der Polizei erschossen worden.

Die Polizei in Paris hat zwei Insassen eines Autos erschossen, das bei einer Kontrolle auf die Beamten zugerast sein soll. Wie die Zeitung «Le Parisien» und der Sender BFMTV unter Verweis auf Angaben der Polizei berichteten, hätten die Beamten den Wagen am Sonntagabend auf der Pont-Neuf-Brücke im Zentrum der Stadt kontrollieren wollen, weil er in die verkehrte Richtung fuhr. Als der Wagen die Haltezeichen missachtete und gezielt auf die Polizisten zufuhr, hätten diese das Feuer eröffnet. Ein dritter Insasse soll nach Informationen der Polizei verletzt worden sein.