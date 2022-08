Freiburg (D): Ayleen (14) lernte ihren Mörder über Fortnite kennen

«Sie war ein eher schüchternes Mädchen und kümmerte sich in ihrer Freizeit um ihren Bruder», sagt Arno Englen, Leitender Kriminaldirektor des Polizeipräsidiums Freiburg. «Wie alle Jugendlichen bewegte sie sich in den sozialen Netzwerken.» Innerhalb von 72 Stunden habe man inzwischen Millionen digitale Spuren.

Zuletzt sei die Ayleen am 21. Juli gegen 18 Uhr gesehen. Als man nach ihr zu suchen angefangen hatte, konnte man ihr Handy nicht orten. Über einen Provider habe man aber am ersten Wochenende einen Hinweis erhalten, dass das Handy sich versuchte in Hessen einzuloggen, man erhielt dann aber keine weiteren Hinweise mehr. Auch Hinweise aus der Bevölkerung hätten keine Ergebnisse ergeben. Nachdem man die ersten zehn Millionen Datensätze ausgewertet hatte, sei eine Person in Hessen in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Anhand der digitalen Spuren könne man sagen, dass Ayleen in einem Fahrzeug von Gottenheim nach Hessen mitgefahren war.