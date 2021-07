Basler Hafenareal - Polizei installiert nach Gewaltexzessen heimlich Videoüberwachung

Nachdem es auf dem Hafenareal in Basel in diesem Jahr mehrmals zu Ausschreitungen und Party-Exzessen an den Wochenenden kam, installierte die Polizei insgesamt sieben Überwachungskameras an Gebäuden. Die Kameras haben die Uferstrasse im Blick und sollen für mehr Sicherheit sorgen, berichtete «Bajour» am Donnerstag. Auch ein temporäres Fahrverbot, welches gegen die vielen Autoposer vorgehen soll, wurde diese Woche eingeführt.