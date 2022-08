Frankreich : Polizei jagt Netflix-Hochstapler, der 2 Beamte mit Auto schwer verletzte

Als Polizisten in Frankreich seine Hundezucht untersuchen wollten, raste Robert Hendy-Freegard (51) in seinem Wagen davon. Dabei fuhr er zwei Beamte über den Haufen und verletzte sie schwer. Der Flüchtige ist kein unbeschriebenes Blatt.

Er lebte mit einer Partnerin in Vidaillat im Zentralmassiv.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Brite in Zentralfrankreich zwei Beamte schwer verletzt.

Die französische Polizei fahndet nach einem Briten, der bei seiner Flucht vor der Polizei zwei Beamte umgefahren und einen davon schwer verletzt haben soll. Nach dem Zwischenfall vor dem Haus des Mannes in Vidaillat im Zentralmassiv am Donnerstagnachmittag werde weiterhin aktiv nach dem 51-Jährigen gefahndet, der mit einem Auto mit britischer Zulassung unterwegs sei, berichtete der Sender France Info am Freitag. Innenminister Gérald Darmanin sprach den Beamten, von denen einer sich weiterhin im Spital befindet, seine Unterstützung aus.