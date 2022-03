Polizei jagt Österreicher durch das St. Galler Rheintal

1 / 2 Ein Österreicher lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Kantonspolizei St. Gallen Schliesslich krachte der Mann in einen Baum und konnte verhaftet werden. Zuerst versuchte er aber noch, zu Fuss zu flüchten. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Ein österreichischer Lenker lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der St. Galler Kantonspolizei.

Der Lenker hielt zu Beginn bei einer Zollkontrolle in Diepoldsau SG nicht an.

Gleich durch mehrere Rheintaler Ortschaften wurde der Lenker von der Polizei verfolgt.

Der Mann prallte schliesslich in einen Baum und konnte verhaftet werden.

Die St. Galler Kantonspolizei musste am Mittwochmittag einen Lenker, in Vorarlberg wohnhaft, durch mehrere Ortschaften im St. Galler Rheintal verfolgen. Zu Beginn weigerte sich der Mann, bei einer Zollkontrolle in Diepoldsau SG anzuhalten. Er flüchtete zuerst in Richtung Widnau SG. Dort wich das Auto einer Polizeisperre aus und fuhr mehrere Pfähle um. Inzwischen folgten dem Fluchtauto mehrere Polizeipatrouillen und auch Autos des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit mit Blaulicht.

Der Österreicher fuhr innerorts mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Heerbrugg SG. In Rebstein SG fuhr der Mann in eine Quartierstrasse und anschliessend in eine Sackgasse. Dort kam es zu einer Kollision mit einem ihm folgenden Polizeiauto.

Verfolgungsjagd endet mit Crash

Das Fluchtauto fuhr anschliessend über eine Rabatte in Richtung Kriessern SG. Dort wurde erneut eine Polizeisperre durchbrochen. Die Flucht ging weiter über den Rheindamm, jetzt auf dem Radweg in Richtung Buchs SG. Bei einer weiteren Sperre in Haag wich das Auto in eine Kiesgrube aus.

Auf einer Waldstrasse flüchtete er weiter, nun wieder zurück in Richtung Diepoldsau. Auf diesem Forstweg kollidierte der Lenker schliesslich mit einem Baum. Der Fahrer ergriff unverletzt und zu Fuss die Flucht. Er konnte schliesslich von Mitarbeitenden des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit und der Kantonspolizei St. Gallen festgenommen werden. Der Fahrer verfügte über keinen Führerausweis und wurde als fahrunfähig beurteilt. Ob er für weitere Straftaten infrage kommt, wird abgeklärt.

