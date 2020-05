Aarau

Polizei jagt Poser und Raser

Grundlos mit Autos lärmen: Deswegen erhält die Polizei immer wieder Anrufe entnervter Bürger. Und gezielte Kontrollen zeigen: Es sind oft Junglenker, welche mit Geheule auf ihre PS-starken Boliden aufmerksam machen wollen.

Die Polizei stellt auch immer wieder getunte Autos sicher, hier etwa bei einer Kontrolle im Jahr 2017 in Luzern.

Offenbar ist die Bahnhofstrasse in Aarau bei Posern beliebt, um mit Motorengeheule auf ihre prächtigen PS-Boliden und sich selber aufmerksam zu machen. Es seien «mehrheitlich junge Männer», stellt die Polizei fest.

Drei Autos, die die Kantonspolizei Aargau am Samstag bei einer gezielten Kontrolle sichergestellt hat.

Normalerweise ist die Polizeisprache nüchtern, sachlich und nicht wertend. Die Aargauer Polizei nimmt für einmal kein Blatt vor den Mund: «Autoposer», nennt sie in einer Medienmitteilung vom Sonntag jene « mehrheitlich jungen Männer, die in Innenstädten und Ortschaften negativ auffallen, indem sie ihre leistungsstarken Autos aufdrehen und die Sportauspuffanlagen bewusst knallen lassen » .

Vom Geprotze und de m Lärm hat die Polizei die Nase voll. « Die Kantonspolizei geht seit diesem Jahr verstärkt gegen diese Auswüchse vor » , schreibt die Kapo Aargau. Am Samstagnachmittag etwa führte sie an der Bahnhofstrasse in Aarau eine « gezielte Aktion » durch. Ergebnis: