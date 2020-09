Ein als vermisst gemeldeter Bootsführer wurde am Freitag im Murtensee gefunden, wie die Kantonspolizei Fribourg meldet. Der 67-Jährige wurde seit Donnerstag vermisst, nachdem sein Boot auf dem See bei Môtier FR gekentert war. Die Rega, die Vully Rescue Society, sowie Taucher der Kantonspolizeien Waadt und Freiburg waren im Einsatz.

Die Suche wurde am Donnerstagabend unterbrochen und am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Der Mann wurde um 11.15 Uhr geborgen. Gemäss Kantonspolizei Freiburg kippte das Boot aus unbekannten Gründen, die Insassen fielen ins Wasser. Weil sie ihr Boot nicht mehr aufstellen konnten, schwammen sie ans Ufer. Dort kam aber nur der 73-jährige Bootsbesitzer an. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.