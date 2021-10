Corona-Kundgebung in Bern : Polizei kesselt Demonstrierende in Restaurant ein

In Bern versammelte sich am Donnerstagabend erneut eine Minigruppe, um gegen die Corona-Massnahmen des Bundes zu demonstrieren.

Die Polizei kesselt eine kleine Gruppe von Demonstranten im Aussenbereich eines Restaurants am Bärenplatz ein und stellt für die Personenkontrolle ein Zelt auf.

Am Donnerstag wurde erneut zu einer unbewilligten Kundgebung in Bern aufgerufen. Die Polizei zeigte Präsenz und kesselte rund zwei Dutzend Menschen nach einer knapp 400-Meter-Strecke auf dem Bärenplatz ein. Vereinzelt waren «Liberté»-Rufe zu hören. Die Personen, die an der Demonstration teilnahmen, setzten sich daraufhin im Restaurant Le Mazot hin und genehmigten sich einige Getränke.